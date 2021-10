Vinitaly, Delle Grottaglie: “Segnale di ripartenza. Il brand Primitivo di Manduria è una certezza”

Fortuna La fortuna fa tappa nel tarantino con una giocata al Lotto che frutta 42mila euro

Il Lotto fa tappa in Puglia: nel concorso del 19 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore di Palagianello, in provincia di Taranto, è riuscito a centrare una vincita del valore di 42 mila euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto