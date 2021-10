Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: i nomi dei nuovi consiglieri eletti

Si sono conclusi nella tarda serata di ieri gli scrutini dei voti per il rinnovo del Consiglio d’amministrazione del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria doc.

Gli eletti, tre per ogni categoria, imbottigliatori, trasformatori e vinificatori, sono stati i seguenti:

IMBOTTIGLIATORI

Novella Pastorelli (4669 voti) in rappresentanza della Cantina Due Palme, stabilimenti di Cellino San Marco e di Lizzano

Benedetto Lorusso ( 3457 voti) per la cantina Giordano di Torricella

Dalila Gianfreda ( 1882 voti) per la Masseria Jorche di Torricella

TRASFORMATORI/PRODUTTORI

Francesco Delle Grottaglie (5173 voti) per la Cantolio Manduria

Cosimo Pompigna ( 3588 voti) per la Coop Popolare di Sava

Giovanni Dinoi per la Pliniana Manduria

VITICOLTORI

Francesco Filograno (1195 voti) Cantolio

Roberto Erario (1194 voti) Cantine Erario

Raffaele Sammarco (1172 voti) Consorzio Produttori Vini.

Da segnalare: la più votata tra gli imbottigliatori è stata Novella Pastorelli, moglie del sindaco di Sava, Dario Iaia; per pochissimi voti invece non è stata eletta Maria Rosaria Gennari della Casa vinicola del Primitivo. Il nuovo Cda che si riunirà nei prossimi giorni per eleggere il presidente (prenderà il posto di Mauro Di Maggio (Cantina di San Marzano che non si è ricandidato) , è quasi tutto composto da imprenditori nuovi. Gli unici ex consiglieri che hanno riconfermato la candidatura, Filograno, Erario e Dinoi, sono stati riconfermati mentre gli altri non hanno voluto rimettersi in gioco.