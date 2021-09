Esiti del sondaggio sulla cremazione: più di 9 manduriani su 10 sono favorevoli

«Incredibile che non ci sia ancora»; «Idea brillante, spero si realizzi»; «Nei cimiteri non c’è più posto e costa un botto»; «È una struttura utile per un salto di civiltà»; «Si risparmia spazio e giri loschi di denaro»; «Si eviterebbe l’occupazione del territorio e le speculazioni». Ecco alcuni dei commenti (132 anonimi e oltre 140 su Facebook), estrapolati dal sondaggio realizzato da noi della Voce di Manduria sull’eventuale installazione di un tempio crematorio nel cimitero di paese. Il 94,3% dice sì alla cremazione, come segno di civiltà e di modernizzazione.

Un coro quasi unanime quello dei manduriani, che solleva un sentimento di cambiamento indispensabile per ottimizzare i problemi di spazio e di economia che immobilizzano da anni l’amministrazione del cimitero di Manduria. Nel luogo sacro, infatti, sono ancora attuate le tumulazioni a terra, visti i costi elevatissimi delle cappelle, mentre le nuove 75 colombaie sono riservate a chi ha parenti o conoscenti già seppelliti. Una pratica medievale che ha stancato la stragrande maggioranza dei cittadini dichiarandosi favorevole all’installazione di un forno crematorio nell’area cimiteriale, ma anche alla costruzione di un'area dedicata agli animali.

I pochissimi contrari, invece, nutrono ostilità nei confronti della cremazione per ragioni soprattutto di fede e di politica. «Credo che non sia possibile un forno crematorio – compare tra i commenti scandagliati dal sondaggio - innanzitutto perché la religione cattolica non consente e credo fermamente che a Manduria non sarebbe gestita con criterio (come tutto il resto)» – termina il pensiero. «Diventerebbe un business per privati – commenta un altro popolano - e non mi fido della gestione e sicurezza dello smaltimento dei fumi di combustione». Non solo motivi puramente religiosi, ma anche di cattiva gestione per l’ingresso della nuova usanza funebre.

Marzia Baldari