Capo truccatrice manduriana per le celebrità internazionali alla Biennale di Venezia

La città messapica non arresta la propagazione della sua riconoscibilità. Stavolta non per la bontà del suo vino e del suo olio, ma per l'eccellenza dei suoi cittadini. È, infatti, una manduriana a inorgoglire il paese divenendo la nuova makeupartist e capo truccatrice del più importante evento del cinema internazionale, La Biennale di Venezia. Si chiama Barbara Screti e nelle giornate dell'otto e nove settembre di quest'anno dirigerà un gruppo di truccatori professionisti, provenienti da tutta Italia, impegnati a truccare le stelle di Hollywood e del cinema mondiale. Il prestigioso ruolo della Screti sarà quello dell'Art Director Makeupartist, avrà quindi la responsabilità di tener testa all'intera squadra di bellezza e di confrontarsi direttamente con le star internazionali. Il tutto verrà trasmesso in diretta grazie al talk – show il “Salotto delle Celebrità”.

In onda sulle principali piattaforme social, il Salotto delle Celebrità commenterà in streaming la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia grazie alla partecipazione di conduttori e inviati che intervisteranno personaggi dello spettacolo, ma anche stilisti, blogger, giornalisti e i professionisti di estetica come Barbara Screti.

La Biennale di Venezia rappresenta, infatti, la punta dell'icerberg del successo non solo per i protagonisti della settima arte, ma per tutti i lavoratori che in retroscena si occupano dell'organizzazione di questo evento così importante. Nel saloon di estetica, la Screti potrebbe trovarsi di fronte la frangia di Penélope Cruz o il caschetto di Olivia Colman, tra le partecipanti all'evento. Quest'occasione, per la truccatrice manduriana, non è altro che l'ulteriore conferma della sua professionalità costellala da esperienze e soddisfazioni locali e nazionali. La perseveranza nel migliorarsi continuamente ha ripagato la fama di Barbara e quella del suo paese.

Marzia Baldari