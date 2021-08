Piano delle coste: più lidi ai privati e meno spiagge libere

Se il piano delle coste sarà approvato così com’è, quasi l’intero litorale delle marine manduriane sarà a pagamento. Se ne sono accorti ora gli amministratori ei tecnici del comune di Manduria che hanno «osservato» il progetto commissionato nel 2014 allo studio «Advenco Ingegneria» di Noci e costato circa 65mila euro.

«La quasi totalità del litorale di San Pietro in Bevagna – scrive oggi l’ingegnere comunale Alessandro Pastore - è interessato da aree da concedere per varie finalità, annullando quasi la presenza di porzioni di spiagge libere». La stima del responsabile dell’area Sviluppo del territorio dell’ente messapico è contenuta in una lettera indirizzata al commissario ad acta, architetto Francesco Merafina, nominato dalla Regione Puglia per l’inadempienza del comune di Manduria, tra i cinque comuni pugliesi ancora senza piano delle coste e per questo commissariate. (Barletta, Molfetta, Peschici, Vieste, gli atri).

A risultare irricevibile per il rappresentante tecnico dell’amministrazione Pecoraro è soprattutto il tratto di costa più ricercato e affollato, quello della località di San Pietro in Bevagna fiume Chidro compreso che rischia di diventare un grande centro commerciale all’aperto.

«Non si ravvisa l’opportunità - scrive ancora l’ingegnere Pastore -, di occupare una porzione di demanio marittimo lunga poco meno di 500 metri per esercizi commerciali, chioschi, bar, ristorante, privando al contempo la cittadinanza di tratti di spiaggia libera proprio in corrispondenza di una delle zone più densamente abitate». L’ufficio tecnico rileva inoltre che nelle norme tecniche di attuazione del piano non si ravvisa «la possibilità o meno di frazionare i suddetti lotti o se per ogni tipologia deve esserci una sola concessione, rischiando, nel caso di “esercizi commerciali” di creare un “ipermercato sulla spiaggia”». Per questo, chiede ancora il tecnico, «di evitare di prevedere la presenza di 3 o 4 stabilimenti balneari consecutivi alternando piuttosto, tra un lido e l’altro delle porzioni di spiaggia libera e ridurre o limitare le altre concessioni ricreative diverse». Altre osservazioni (cinque in tutto) riguardano incongruenze tra le previsioni progettuali e il reale stato dei luoghi. Ora toccherà al commissario ad acta accettare o meno le modifiche richieste. L’alternativa sarà quella di seguire la strada di un ricorso davanti al tribunale amministrativo.