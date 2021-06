Il maestro Arnò dona un inedito per l'amore arcobaleno delle luminarie di Campomarino

Love Pride Mania, si potrebbe dire. Quel contagio (questa volta vantaggioso) a favore dell’amore a tutto tondo, proprio per tutti. Un’euforia che, nel mese dedicato all’amore omosessuale e al suo orgoglio (gay pride), aveva coinvolto in questi giorni le due note aziende di Campomarino di Maruggio, “Sandrino” e “Luisi”, grazie alla bellissima iniziativa delle luminarie a favore della comunità lgbtqia+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuale). Un’epidemia d’amore arcobaleno, che dai caratteri cubitali e luminosi di Via Dante Alighieri si trasforma in canzone.

Il maestro Ferdinando Arnò, rinomato compositore, arrangiatore e produttore musicale manduriano entusiasta del progetto dei due imprenditori di Campomarino, decide di offrire ai due esercizi un suo brano inedito. Brano che sarà diffuso, gratuitamente, dagli impianti delle due aziende.

Che sia un gelato o uno sfilatino, i clienti e passanti tra i due locali saranno coinvolti da un’inebriante atmosfera romantica tra luci colorate e note musicali. In armonia tra un piano, una voce carezzevole, una chitarra elettrica e un violoncello, la composizione s’intitola proprio “Love is Love”. La solista è londinese, in arte Dede, al pianoforte il maestro Arnò, alla chitarra Giorgio Cocilovo, uno dei più importanti e noti chitarristi del pop italiano domiciliato proprio a Campomarino di Maruggio e al violoncello Marco Decimo, milanese di formazione artistica e musicista in tournèe in giro per il mondo con compositori del calibro di Ludovico Einaudi e jazzisti come Giovanni Mirabassi e Mauro Negri. È Ferdinando Arnò, ancora una volta, a essere in prima linea su iniziative culturali, questa volta arrangiando e producendo in nome dell’amore a tutto campo.

Con il primo giorno in zona bianca e alle porte della stagione estiva, il nuovo inizio per la Puglia lontano dalle più limitative restrizioni da covid – 19, si prospetta all’insegna non solo del divertimento, ma soprattutto del rispetto e dell’unione.

Marzia Baldari