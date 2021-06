Tra Oria e Manduria il matrimonio con il secondo uomo più ricco del mondo

La Puglia continua ad essere terra per matrimoni di famiglie dai conti in banca a sette zeri. Questa volta sarà Oria la cornice per il giorno più bello della vita di una coppia di parenti stretti di Bernard Arnault, l’uomo secondo uomo più ricco del mondo nella classifica di “Forbes”.

L’imprenditore francese proprietario del gruppo del lusso “Lvhm” (Louis Vitton, Dior e Moët&Chandon), sarà tra gli invitati delle nozze più ricche della storia oritana. Secondo quanto viene riportato dal giornale ilquotidianoitaliano.com di Bari, i parenti del miliardario francese hanno scelto per sposarsi il luogo dove nel XIII secolo, Federico II di Svevia aveva celebrato le nozze con Jolanda di Brienne. Il locale prescelto è la masseria Palombara, una vecchia masseria ristrutturata con spa e resort che si trova sulla via per Manduria poco prima del confine territoriale della città Messapica.

Arnault ha recentemente investito anche in Puglia con l’acquisto di una masseria a Ostuni ancor ain fase di ristrutturazione. Nel 2007, ultimo dato ufficiale noto, il suo patrimonio era valutato a 26 miliardi di dollari.