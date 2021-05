«Vuoi bene a Manduria? Non seguire La Voce di Manduria», Perrucci non fa parte del gruppo

Ha fatto molto scalpore la notizia del gruppo Facebook che invita i manduriani a non seguire la Voce di Manduria a cui aderiscono figure di spicco dell’attuale amministrazione comunale evidentemente infastiditi dal nostro lavoro. Numerosissimi attestati di stima sono giunte sia pubblicamente che in privato alla nostra redazione.

Naturalmente gli autori e sostenitori della “bravata” non hanno gradito la pubblicazione dei loro nomi tra i partecipanti del gruppo-punitivo. Nei confronti di uno di loro dobbiamo fare ammenda, su Vito Perrucci, capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che non partecipa al gruppo. Ci scusiamo con lui per la disattenzione.

Ci sarebbe piaciuto sapere cosa pensa Perrucci, nella sua qualità di capogruppo e figura istituzionale del movimento, dei grillini presenti nel gruppo, ma non ci ha dato il piacere di una risposta. Sono tutti confermati, invece, gli altri nomi da noi indicati ieri come facenti parte del gruppo.