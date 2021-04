I mancati diritti dei fragili accendono i riflettori sulle furbate dei saltafina del vaccino

Alle sempre più insistenti e ricorrenti voci su molteplici casi di “furbastri saltafila dei vaccini”, individuati anche tra gli amministratori manduriani, crescono le proteste di coloro i quali, soprattutto persone ad alta fragilità o con forti disabilità, attendono da tempo di essere immunizzati o quantomeno informati su modalità e tempistiche di vaccinazione.

Il caso personale, uno dei tanti purtroppo, segnalatoci da un nostro lettore, risulta essere emblematico e comune a tantissime altre persone che vivono la pandemia e l’attesa del vaccino in una condizione di limbo, spesso abbandonate a se stesse, in balia di incomprensibili regole non scritte che molto spesso, appunto, favoriscono abusi e soprusi a danno dei più fragili.

«Porgo alla vostra attenzione una situazione che mi riguarda in prima persona ma che è per certo quella di tanti altri cittadini» scrive il lettore che espone il suo dramma.

«Mio padre, soggetto ad alta fragilità, è nato nel 1942 e ad oggi non ha ancora ricevuto il vaccino ne abbiamo attualmente notizia di quando questo accadrà (riporto fedelmente le parole del medico di famiglia). Il paradosso – si spiega lettore nella missiva firmata giunta in redazione - è che essendo mio padre soggetto ad alta fragilità e per questo iscritto in apposito elenco, non ho potuto eseguire la prenotazione vaccinale usando il requisito anagrafico (avrebbe avuto diritto al vaccino sin dal primo giorno essendo del 1942), perché le vaccinazioni vanno avanti troppo a rilento».

Ma i disagi e i paradossi di una situazione incomprensibile non si fermano qui: «Aspetto non meno importante – conclude sconsolato il nostro lettore -, è che io, essendo il caregiver di mio padre (cioè chi si prende cura giorno per giorno di tutte le sue necessità), avrei diritto ad essere vaccinato a mia volta, anche perché sono un dottore commercialista che obbligatoriamente deve risultare aperto al pubblico per il disbrigo di pratiche di sostegno al reddito, decreto sostegni, campagna fiscale». Firmato P.A.

Una delle tante storie di anziani, persone con patologie croniche o fortemente invalidanti che, secondo le direttive nazionali, avrebbero dovuto avere a precedenza assoluta rispetto ad altre categorie sociali. Disposizioni rimaste spesso sulla carta, anche grazie e a causa di coloro i quali hanno, e continuano, a saltare la fila o, peggio, riescono ad essere vaccinati facendosi includere in qualche categoria della quale non fanno parte.

Gabrio Distratis