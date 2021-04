Al via la campagna vaccinale di massa, da domani gli over 60 senza prenotazione

Da domani si potranno vaccinare tutti coloro che hanno superato il sessantesimo anno di età. Lo ha deciso la cabina di regia regionale sui vaccini in accordo con il presidente Michele Emiliano per recuperare i ritardi della campagna vaccinale che vede la Puglia agli ultimi posti nella classifica nazionale.

La circolare del Dipartimento di promozione della salute della Regione Puglia dispone dunque che a partire da domani, 12 aprile, è consentito l’accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 60 anni che non si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e/o disabilità grave. La vaccinazione è consentita senza alcuna preventiva conferma di adesione o prenotazione. Il vaccino che sarà somministrato è quello di Vaxzevria (AstraZeneca).

Alle persone che hanno già manifestato l'adesione alla vaccinazione (chi si era già prenotato sui canali istituzionali, quindi), dovrà essere garantita la priorità di accesso al punto vaccinale in base alla propria prenotazione-adesione fatta. A Manduria è stato predisposto un secondo punto vaccinale nella palestra del Liceo classico.