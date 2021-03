Ultimo baluardo No-Covid del Giannuzzi, chiude anche la Nefrologia con il silenzio della politica

L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dice addio all’ultimo reparto non Covid che ha resistito sino a ieri. La nefrologia è stata definitivamente soppressa. Da ieri i malati che vi erano ricoverati sono stati trasferiti alla nefrologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto mentre il personale infermieristico è stato assegnato ai reparti di medicina, chirurgia e ortopedia Covid. Da stabilire ancora la destinazione dei medici nefrologi ancora presenti nell’organico.



La nefrologia del Giannuzzi è nata 36 anni fa per volontà dell’ex primario Stefano Chimienti e con il supporto dell’allora neo specialista in nefrologia, il compianto Claudio Cristofano.

Ed è del suo fondatore, oggi, l’unico grido di dolore per la perdita di una così importante branca specialistica. (silenzio invece dalla politica e dai sindacati). «La chiusura della nefrologia è una barbarie», afferma senza mezzi termini Chimienti che sul social sfoga così la sua rabbia. «Nessuno può capire la delusione nostra ma anche di una popolazione orfana di aiuti perché rimasta senza Santi Protettori. Come se la salute non fosse il primo diritto dell’uomo».



Chimienti continua così la sua analisi. «Non è un problema di geografia ospedaliera, d’altronde gli indici di utilizzo parlano chiaro. Avrebbero deciso di utilizzare il personale per posti Covid19 fregandosene delle patologie non Covid19». «Il bacino di utenza della nefrologia di Manduria – aggiunge l’ex primario - è di 100.000 abitanti perché i 120 dializzati provengono da Grottaglie, Oria, Erchie, San Pancrazio con rispettivi dintorni».