Piero Queen torna a casa con il foglio di via: per tre anni non potrà tornare e Sanremo

Il Freddie Mercury manduriano ha ottenuto a Sanremo quello che cercava e lo dichiara senza timori: «Ho bisogno di protagonismo e di essere al centro dell’attenzione. Farsi arrestare? Che problema c’è? Sono cose da rockstar, tutte le rockstar sono maledette proprio perché vanno contro la legge». Così, Piero Queen, Pietro Epifani all’anagrafe, 41 anni, frontman dei «White Queen», tribute band della formazione del mitico Freddi Mercury di cui Pietro è convinto di essere la reincarnazione, ha incassato un provvedimento Daspo: per tre anni non potrà mettere piede nella città del festival. Era andato lì «per far rumore» e per protestare contro i cantanti che partecipano alla kermesse più popolare del panorama musicale italiano e non solo. Ma era andato anche e soprattutto per fasi notare. Un piano riuscito, il suo, perché non c’è stato inviato delle web tivù ligure che non lo abbia intervistato e fatto esibire davanti alle telecamere. Anche giornalisti del calibro di Red Ronnie hanno fatto parte dei programmi di Piero Queen.



Che importa se non indossava la mascherina in una città come Sanremo dove il virus galoppa e, fa sì rumore, più della musica dell’Ariston. «La mascherina mai, perché copre il volto di Freddie che mi sono cucito addosso», ha risposto agli agenti della polizia sanremese che per due volte lo hanno fermato, multandolo. E che alla terza volta, all’ennesima provocazione dell’artista manduriano («voi rappresentante la legge, io la leggenda»), lo hanno accompagnato in commissariato dove è rimasto per quattro ore sino all’emissione del Daspo e il foglio di via in tasca lo hanno lasciato libero. Con l’obbligo di rientrare a Manduria entro le ore 18 di ieri. Missione compiuta. Durante il viaggio di ritorno, Piero Queen anticipa sui social il suo rientro a casa. «Le multe non le pagherò», ha detto ai microfoni di Red Ronnie. Su Facebook ha poi postato una sua foto con il cantante Umberto Tozzi incontrato a Sanremo, ricordando un’altra sua trasgressione: «Lo stimo in quanto è un evasore fiscale orgoglioso come me», ha scritto.



Nel 2014, la reincarnazione di Freddie Mercury, è stato al centro di un'altra vicenda che conquistò i media nazionali. La Guardia di Finanza di Manduria gli contestò l’evasione erariale di 500 concerti tenuti dal 2009 al 2013 per un volume d’affari non dichiarato pari a circa 700mila euro ed altri 70mila di Iva evasa.

