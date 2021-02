Blackout tecnico, un'intera notte al buio in sei comuni

Questa notte a partire dalle ore 23 sino alle 7 di domani, venerdì, ci sarà un grande blackout tecnico dell’energia elettrica che interesserà gran parte del territorio di sei comuni di Manduria, Sava, Avetrana nel tarantino e Erchie, Torre Santa Susanna e alcune contrade rurali di Oria in provincia di Brindisi. L’interruzione riguarderà le forniture di bassa e media tensione (sino a 35 kV).

La sospensione di energia elettrica su larghissima scala e nelle stesse ore permetterà lavori di potenziamento della rete e l’installazione di nuove apparecchiature negli impianti primari.

E-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia avverte che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invita, nel caso di ritorno momentaneo del servizio, di non utilizzare ascensori. Si consiglia inoltre di disattivare apparecchiature elettroniche sensibili, allarmi privi di carica di alimentazione autonoma e di munirsi di lampade a batteria o candele.

Le utenze che utilizzano apparecchiature medicali saranno comunque garantite, su segnalazione delle aziende sanitarie che le forniscono, con sistemi di energia alternativi.

Per informazioni o per la segnalazione guasti E-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia mette a disposizione il numero verde 803500 oppure l’App per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.