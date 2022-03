Giudiziaria Indagati per peculato ex e attuali dirigenti della Asl, tra questi anche il sindaco di Erchie Nicolì

Peculato in concorso. È questa l'accusa da cui deve difendersi, tra gli altri, il sindaco di Erchie Pasquale Nicolì, già direttore dell'Area gestione personale dell'Asl di Taranto. Nei giorni scorsi, per lui e per altri imputati nello stesso processo,