Carte ricaricabili: non si arresta il successo della prepagata Hype Next

Nel giro di pochi anni le carte ricaricabili si sono affermate come uno degli strumenti di pagamento più apprezzati in Italia. Già nel 2019 quasi la metà degli italiani (più o meno 26 milioni di persone) utilizzava con regolarità questo tipo di prodotto, la cui diffusione è cresciuta a ritmi vertiginosi. L'uscita delle carte dotate di IBAN prima e l'effetto pandemia dopo hanno dato un'ulteriore accelerata ai numeri.

In uno scenario contraddistinto dalla crescita dei pagamenti digitali e da una continua lotta all'uso del contante, le carte di credito in generale, e quelle ricaricabili in particolare, ricoprono un ruolo di primaria importanza. Oggi sul mercato sono presenti tantissime alternative: tra quelle che stanno riscontrando il maggiore successo ci sono le carte della gamma Hype. Tra la versione Start e la versione Premium c'è anche Hype Next.

Le caratteristiche principali di Hype Next

Banca Sella, una delle primissime realtà ad aver intuito la potenzialità dei pagamenti tramite il web, ha creato il marchio Hype. Con questo brand ha proposto sul mercato una gamma di carte ricaricabili con codice IBAN. I prodotti di questo tipo vengono chiamati anche carte conto, perché riuniscono le caratteristiche di una classica ricaricabile con le funzionalità di un normale conto corrente, perché consentono di effettuare tutte le più comuni operazioni bancarie.

La gamma è composta da tre diverse soluzioni: Hype Start, Hype Premium e Hype Next. Ed è proprio su quest'ultima che punteremo i riflettori in questa pagina. Si parla di una prepagata con IBAN del circuito Mastercard, che prevede il pagamento di un canone mensile pari a 2,90 euro e che permette un'ottima flessibilità di utilizzo, visto che il limite per i pagamenti è pari a 50.000 euro all'anno ed ogni giorno è possibile prelevare fino a mille euro.

Servizi e funzionalità della carta conto

Essendo la carta intermedia, la Hype NEXT include tutte le funzionalità della versione Start. Infatti consente di avere una carta prepagata contactless, di effettuare prelievi senza commissioni da qualsiasi sportello in Italia, di effettuare bonifici gratuiti, di richiedere il cashback sugli acquisti e di gestire il proprio denaro tramite app. A tutto ciò si aggiungono ulteriori funzionalità e servizi che hanno resto questa versione la più amata di tutta la linea.

Il piano Next include la carta di debito Mastercard, le ricariche illimitate, la possibilità di accreditare lo stipendio, dieci bonifici istantanei gratuiti al mese, la protezione sui prelievi e gli acquisti online, le ricariche gratuite da altre carte e scontate del 20% per quelle fatte in contanti. Inoltre ci sono l'opportunità di ottenere prestiti fino a 25.000 euro, la possibilità di programmare i pagamenti ricorrenti e quella di gestire la carta conto direttamente da PC tramite il web.

I costi della versione intermedia della gamma Hype

Ora analizziamo i costi in maniera un po' più dettagliata. La carta Hype Next non prevede alcun costo di emissione; il canone invece ammonta a 2,90 euro al mese. La carta può essere ricaricata gratuitamente tramite bonifico, tramite app Hype e da altra carta, mentre la ricarica in contanti presso gli esercizi abilitati ha un costo di 2 euro. Sono gratis anche i prelievi da ATM, sia in Italia che all'estero; per le operazioni in valuta diversa si applica il tasso di cambio con maggiorazione dell'1,5%.

I trasferimenti di liquidità sono gratuiti: sono infatti gratis i bonifici in area SEPA (sono inclusi anche 10 bonifici istantanei al mese), l'invio di denaro ad un altro hyper ed i pagamenti in negozio e online effettuati tramite Apple o Google Pay. Per i bollettini in bianco ed i premarcati si paga una commissione di 1,99 euro, i MAV sono gratuiti, mentre è prevista una commissione di 1,00 euro per i bolettini RAV, CBILL e PagoPA.