Biocosì, il progetto che trasforma gli scarti del latte in imballaggi “green”

Si chiama EggPlant, la start-up pugliese che ha sviluppato il progetto Biocosì per dare una mano all’ambiente. La giovane impresa punta a produrre imballaggi 100% biodegradabili e compostabili utilizzando le acque reflue casearie, gli scarichi generati dalla lavorazione industriale del latte per la produzione di formaggio e burro. Il siero vegetale - il residuo agroalimentare proveniente dal latte - diventa una preziosa risorsa per la produzione d'imballaggi completamente decomponibili. La sfida dell’impresa attraverso il progetto Biocosì, è quella di restituire valore ai rifiuti caseari altrimenti inquinanti. Un semplice packaging biodegradabile come soluzione al problema delle acque di scarico e delle plastiche che inquinano i mari italiani.

I reflui generati nel settore caseario sono difficilmente smaltibili e rappresentano, quindi, una grande problematica dell’industria agro – alimentare. Secondo i dati Istat e Apat (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), il 45% è scaricato illegalmente e solo il 20% è sottoposto a depurazione. Questi rifiuti, però, possono rappresentare una vera e propria risorsa se opportunamente trattati. L’imballaggio “green” pensato da EggPlant, ridisegna in chiave sostenibile la conservazione degli alimenti come le bottiglie per il latte o le vaschette del formaggio. Un metodo d'imballaggio tutto made in Apulia. Il progetto è stato, infatti, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale – grazie al bando “InnoNetwork” della Regione Puglia – partito nel 2018. Un progetto al quale sono stati stanziati 1,4 milioni di euro e hanno visto la collaborazione di Compost Natura srl, Enea, l’Università degli Studi di Bari, il Caseificio dei Colli Pugliesi, la RL Engineering srl e CSQA Certificazioni srl.

L’innovazione dimostra, ancora una volta, di poter sposarsi con la sostenibilità strizzando l’occhio all’ambiente – tutelandolo - e ai guadagni abbattendo i costi di smaltimento dei reflui.

Marzia Baldari