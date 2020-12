Droga e telefonini in carcere, 8 arresti e 63 indagati

È in corso, a Taranto, l’esecuzione, da parte dei Carabinieri della Compagnia del Capoluogo Jonico, di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 soggetti, di cui 1 minorenne, ritenuti responsabili – a conclusione di indagini dirette dalla Procura di Taranto - che vede indagate 63 persone – dei reati di spaccio di sostanze stupefacente e ricettazione di micro telefoni cellulari, in concorso, con l’aggravante di aver commesso il fatto all’interno del carcere. Durante le indagini è stato documentato un perdurante e sistematico utilizzo illecito di microtelefoni all’interno della Casa Circondariale di Taranto, attraverso i quali diversi detenuti continuavano a gestire le attività di spaccio all’esterno, approvvigionandosi anche dello stupefacente da spacciare all’interno del carcere che gli veniva recapitato dai parenti in occasione dei colloqui settimanali.

Alle operazioni stanno concorrendo circa 20 militari del Comando Compagnia di Taranto, coadiuvati da 1 unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno (BA).

I dettagli dell’operazione saranno resi noti attraverso l’invio di un comunicato conclusivo nonché nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso il Comando Provinciale CC di Taranto.