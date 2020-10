Vigile urbano si lancia sulle strisce e blocca l'auto che stava per investire tre pedoni

E’ di Francavilla Fontana il vigile urbano, Francesco Capuano, in servizio a Massafra, protagonista di un coraggioso intervento che ha evitato ad una mamma con i propri due figli di essere investiti mentre attraversavano le strisce pedonali.

E’ successo ieri mattina davanti all’istituto scolastico E.Iacovelli di Massafra. L’agente di polizia locale mentre svolgeva attività di controllo al termine delle lezioni, ha notato che un’automobilista distratto non si stava fermando mentre la donna con i due bambini attraversavano la strada.

D’istinto l’agente si è lanciato contro la macchina facendo da scudo. L’autovettura si è così arrestata dopo averlo investito ma lasciando illesi i bambini con la madre.





Il francavillese è stato così trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellaneta dove è stato giudicato fuori pericolo e sottoposto alle cure del caso per un trauma cervicale e ad una spalla.

La signora scampata all’incidente ha ringraziato pubblicamente il vigile per il coraggioso atto ed ha chiesto al comandante del Corpo di polizia municipale di conferirgli un encomio. «Sono orgoglioso – ha affermato il comandante Modugno – di dirigere questi agenti che hanno sempre ben in mente il senso del dovere, non esitando ad intervenire, anche in situazioni di pericolo, in molteplici circostanze». Anche il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarta, si è complimentato con il coraggioso vigile accogliendo la richiesta di conferimento di encomio.