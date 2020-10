Covid, il sindaco Longo in isolamento fiduciario

Maruggio, il sindaco Alfredo Longo in isolamento fiduciario

Il primo cittadino maruggese aveva avuto nei giorni scorsi un contatto stretto con un soggetto risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri. Intanto crescono i contagi in Puglia: oggi registrati 315 nuovi casi, 37 nel tarantino.

Il sindaco di Maruggio Alfredo Longo ha annunciato su Facebook di essere entrato in contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. Contattato dall’Asl tarantina il primo cittadino maruggese è entrato in regime di isolamento fiduciario in attesa del tampone, che effettuerà nella giornata di domani.

Crescono intanto i contagi in Puglia: 315 nuovi casi, 37 nel tarantino.

Questo il post di Longo sulla sua pagina Facebook:

Così come previsto dalla normativa, su indicazione della Asl, da stamattina sono in isolamento fiduciario per aver avuto un contatto stretto con una persona risultata ieri positiva al Covid.

Domani andrò a fare il tampone e spero che il risultato che arriverà dopodomani sia negativo!

Al momento non ho alcun sintomo... quindi incrociamo le dita!

Il periodo è quello che è quindi cerchiamo di non abbassare la guardia e di attenerci alle 3 semplicissime regole per prevenire il contagio (mascherina, distanza ed igiene delle mani) !!!

Vi terrò aggiornati"

Gianpiero D'amicis