Manduria - Deghi Lecce, i biancoverdi giocano in casa con la diretta su La Voce

Manduria Deghi Lecce, atto secondo. In palio il passaggio al secondo turno di Coppa Italia. Si riparte dall'uno a uno dell'andata. Score che pone i biancoverdi in posizione privilegiata per l'approdo alla fase successiva. I messapici potrebbero anche accontentarsi di un esito a reti bianche. Ma crediamo che simili calcoli non siano contemplati nell'ideali tattici di Gianluca Cosma, tecnico manduriano. Pertanto c'è da attendersi, da parte di Calo' e soci, un approccio tutt'altro che remissivo ed attendista. Anche perché l'imprevisto è sempre in agguato.

Un goal dei black orange salentini sposterebbe gli equilibri, decisamente, dalla loro parte. Come da noi già preannunciato, complice l'incombente spettro del covid, si giocherà davanti a spalti deserti. Niente pubblico dunque. A parziale consolazione, ai tifosi messapici confermiamo l'appuntamento con la nostra video cronaca in diretta. Commento di chi vi scrive, assistenza tecnica affidata a Leonardo Attanasio. Start alle quindici e trenta.

Maurizio Pasculli