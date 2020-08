​Rientri in Puglia dall’estero: è caos tamponi

È caos tamponi per chi rientra dall’estero in Puglia. Un video postato da Raffaele Fitto denuncia gravi inefficienze nel sistema che dovrebbe garantire i tamponi ai pugliesi che rientrano dai quattro Paesi considerati ad alto rischio di contagio (Grecia, Malta, Spagna e Croazia).



L’ordinanza del ministro Speranza disponeva “l’esecuzione del tampone nasofaringeo a tutti i soggetti che fanno ingresso in Italia da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo, altrimenti, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale”.

In Puglia invece resta l’obbligo dell’esecuzione del tampone, ma a partire dalle 72 ore successive al rientro e presso uno dei laboratori abilitati: Emiliano infatti nella serata di ieri annunciava un potenziamento della rete di laboratori utili ad effettuare i test.

Ma un video pubblicato oggi da Raffaele Fitto denuncia gravi falle nel sistema: alcuni di questi laboratori risulterebbero ad oggi abilitati esclusivamente ai test sierologi, da soli insufficienti ai fini dell’interruzione della quarantena. Altri invece - stando al video del candidato del centrodestra - sarebbero di fatto non abilitati all’esecuzione dei tamponi.

Emiliano: “Rispettati i tempi per i tamponi”

Il presidente Emiliano nella serata di ieri annunciava il potenziamento della rete di laboratori per effettuare i tamponi: “Abbiamo organizzato una rete di laboratori pubblici, postazioni Drive-through, e laboratori privati per procedere nei tempi previsti all’effettuazione dei tamponi” dichiara il governatore uscente “Un’attività che proseguirà senza sosta e che si aggiunge ai test che vengono effettuati sui contatti stretti di casi Covid, su chi presenta sintomi, su chi deve recarsi in strutture ospedaliere”. Nella lista dei laboratori pubblicata dal presidente Emiliano figurano anche i Drive-through, “postazioni per effettuare il test senza scendere dalla propria auto, per evitare attese e disagi e ridurre al minimo i tempi di isolamento fiduciario”. Ma le polemiche non mancano.

Fitto: “Questa improvvisazione mette i brividi”

Farà sicuramente discutere il video postato da Fitto sui suoi canali social. Pare infatti che alcuni dei laboratori indicati da Emiliano ed inseriti nella rete per effettuare i tamponi risultino ad oggi attivi esclusivamente per i test sierologici, che senza l’esecuzione del tampone nasofaringeo non sono sufficienti ad interrompere l’isolamento. Altri laboratori risultano in ferie ed altri ancora si dichiarano non attivi in relazione al Covid. “Questa improvvisazione mi mette i brividi” tuona il candidato presidente “giudicate voi”

Gianpiero D’amicis