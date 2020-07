Outfit e lavoro: un connubio sempre più forte

L’abito non fa il monaco, ma rende l’idea che lo sia. Questo potrebbe essere in poche parole da molte aziende e liberi professionisti che decidono di curare il loro look o quello dei propri dipendenti per trasmettere determinati valori. Innanzitutto questa scelta si deve all’idea che il primo approccio con i clienti o consumatori è quello visivo.



Questo significa che il vestiario è tra le prime cose che risaltano all’occhio quando conosciamo una persona. L’abbigliamento è, dunque, a tutti gli effetti un modo per comunicare il proprio stile, carattere e, perché no, anche la propria professionalità.

Ecco perché nelle aziende si fa sempre più spazio la tendenza ad adottare divise ed uniforme tra i dipendenti, in quanto è una soluzione che risponde ad un duplice obiettivo. Da un lato rafforza il senso di appartenenza del team allo stesso gruppo. Dall’altro, nell’immaginario dei clienti, cresce l’identità del brand.

Questo, però, non vale solo per le imprese, dal momento che anche i liberi professionisti sono sempre più orientati ad una scelta accurata del loro outifit. In questo caso si parla, infatti, di personal branding. Curare la propria immagine significa in questo contesto selezionare l’abbigliamento con l’obiettivo di comunicare valori precisi, che siano in linea con i servizi proposti. Oltre a ciò, è importante ricordare anche qual è il tipo di target al quale vogliamo riferirci.

Serietà, affidabilità e correttezza sono associati ad un abito formale che ispira fiducia nel cliente. Precisione e puntualità sono, invece, il fiore all’occhiello di chi deve poter garantire ai suoi clienti il rispetto delle tempistiche e, in tal caso, si opterà per una divisa pulita e ordinata.

L’abbigliamento personalizzato diventa anche un modo per veicolare i propri prodotti e servizi direttamente al cliente. Ciò si verifica, ad esempio, quando vengono rilasciati gadget in occasione delle fiere. La donazione agli avventori di cappellini personalizzati rende felice il visitatore, che torna a casa con un omaggio. Anche l’azienda, però, in questo modo riesce a far circolare il suo marchio e i suoi colori.

In linea di massima, dunque, l’abbigliamento sia nell’assetto funzionale che estetico svolge un ruolo determinante, che oggi non può più essere sottovalutato.