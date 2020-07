Accoltellatore della movida di Avetrana, cade l'accusa di tentato omicidio, 4 anni di pena

La notte del 31 agosto dello scorso anno, nel corso di una lite, due giovani di Avetrana furono accoltellati all’addome da un trentatreenne che fu arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio. Ieri mattina, il giudice delle udienze preliminari, Giovanni Caroli, ha derubricato il reato riconoscendo all’imputato, il manduriano Riccardo Giuliano, quello delle lesioni personali infliggendo una condanna a quattro anni di reclusione, la metà degli anni che aveva chiesto la pubblica accusa, il sostituto procuratore, Francesco Ciardo.

L’avvocato che ha difeso il trentatreenne, il penalista Franz Pesare, ha dimostrato che la dinamica dell’azione violenta, così come gli effetti sui due giovani, feriti in maniera lieve, non poteva essere considerata con la volontà di uccidere, chiedendo quindi ed ottenendo il riconoscimento della violenza personale. Il processo che si è svolto con il rito abbreviato, chiude così in questa prima fase di giudizio quello che in paese viene ricordato come «l'accoltellamento nella movida avetranese».

Secondo numerose testimonianze, tra Giuliano, già noto alle forze dell’ordine per il suo carattere rissoso, e gli altri due, sarebbe iniziata una discussione prima fatta da insulti e poi da reciproci spintoni, infine con calci e pugni per terminare al ferimento dei due giovani. L’aggressore era stato poi fermato quasi subito dopo ed arrestato dai carabinieri della stazione di Avetrana che lo avevano raggiunto mentre cercava di allontanarsi a piedi. Portato nella caserma della locale stazione, Giuliano non ha mai fatto trovare l’arma. Nel frattempo i due feriti furono soccorsi e accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria dove furono medicati e dimessi con una prognosi di 10 e 15 giorni di guarigione.

N.Din.