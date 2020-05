E' morto il maestro Ezio Bosso

Ezio Bosso è morto a 48 anni. Il direttore d'orchestra, compositore e pianista torinese aveva una malattia neurodegenerativa da anni ma nonostante ciò era riuscito a diventare uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano. A darne la notizia il Corriere della Sera. Pianista per caso come amava dire lui stesso durante le interviste e come ribadì anche a Fanpage.it il compositore aveva trovato la popolarità quando nel 2016 fu invitato da Carlo Conti come ospite d'onore.

Sul palco dell'Ariston Bosso eseguì "Following a Bird", composizione contenuta nell'album "The 12th Room", che era uscito qualche mese rima senza enormi clamori, ma finì in classifica subito dopo l'esibizione, e da quel momento il suo nome e la sua arte sono diventate note al grande pubblico che ha continuato a seguirlo negli anni a venire.