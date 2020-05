Emiliano ri-assicura parrucchieri ed estetisti: "il 18 maggio si riapre"

Contro contrordine. Il diciotto maggio parrucchieri ed estetisti possono riaprire e ri-riconfermare gli appuntamenti presi con la clientela dopo l’ordinanza regionale di tre giorni fa che annunciava il via libera. Smentita il giorno dopo con una seconda ordinanza che vincolava l’apertura al volere del governo che sull’argomento si è già espresso (apertura primo giugno).

Come nel gioco dell’oca che si torna indietro quando la fortuna non t’accompagna, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha pubblicato poco fa un video nel quale assicura, nuovamente, l’apertura per il 18.

«Non so cosa sia successo ieri, ma il 18 riapriranno i parrucchieri, centri estetici e così via», dichiara il governatore. In effetti, ieri, era successo che lui stesso aveva firmato una seconda ordinanza in cui confermava gli effetti della precedente (apertura anticipata) «dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Inail per ciascun comparto di attività». In attesa di queste – aggiungeva Emiliano -, diversamente da quanto fatto dalla Regione Calabria, la Puglia non consentirà aperture in contrasto con le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro».

Pronta è stata ieri la risposta del Movimento 5 Stelle e di Raffaele Fitto che nel definire la mossa di Emiliano una marcia indietro.

Oggi la nuova speranza per la categoria nelle parole di Emiliano che si dice sicuro sull’emanazione in tempi brevi delle linee guida da parte del governo che, così facendo, permetterà alla Puglia di mantenere l’impegno preso. Evidentemente il presidente avrà avuto garanzie da Roma, nello specifico dal ministro Francesco Boccia impegnato in queste ore a contestare le fughe in avanti di altri presidenti di regione e di province autonome che con provvedimenti autonomi stanno aprendo attività contro le direttive nazionali. Vedi il video sotto.