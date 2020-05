Schermi accesi dei cinema di Sava e Oria per il flash mob della speranza

Questa sera alle ore 21 le insegne e le luci dei cinema di Sava e Oria saranno accese in segno di speranza. La famiglia Salerno, proprietaria delle due multisala, aderisce così all’iniziativa di tutti i cinematografi italiani che in contemporanea con la 65esima edizione dei Premi David di Donatello riaccenderanno, per una sera, insegne e schermi in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.

Il flash mob, organizzato dall'Anec con hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l'importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore.

Le due sale Salerno di Sava e Oria hanno sono tra le 1.600 in Italia che hanno sospeso la loro attività a seguito del lockdown anti coronavirus.