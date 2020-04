Due macchine distrutte dal fuoco a Torricella

Due autovetture sono andate distrutte dal fuoco questa notte a Torricella. Intorno alle due da via Palestro è partito l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria da dove è partita l’autopompa.

All’arrivo sul posto i pompieri hanno trovato le fiamme che avevano già avvolto una Fiat Panda e una Fiat Punto che erano parcheggiate su quella via. Per arginare il fuoco che rischiava di allargarsi alle vicine abitazioni è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Taranto. Si sospetta il dolo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Torricella.