Da Maruggio e Campomarino gara di solidarietà per combattere il Covid

Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per raccolta fondi da donare ad ospedali e a strutture sanitarie per la lotta contro il coronavirus. L'ultima è quella organizzata da un gruppo di commercianti di Maruggio e Campomarino che hanno aperto uno spazio sul sito di petizioni online Gofundme.com proprio per aiutare l'Azienda sanitaria tarantina e il Giannuzzi nel particolare con la fornitura di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale.

La portavoce del gruppo maruggese, Alessia Paola Schifone, ha deciso di unire le forze con i suoi colleghi nel creare un'iniziativa «volta a raccogliere fondi per tutti coloro che hanno bisogno di presidi sanitari - operatori, commercianti e comuni mortali».

La campagna, creata meno di una settimana fa, ha già raggruppato decine di sostenitori raccogliendo circa 3000 euro, contro un tetto che si vuole raggiungere di 10mila euro. «le nostre attività sorgono in uno dei posti più belli del mondo - spiega Schifone nella descrizione dell'evento - ora invece è tutto spettrale, le strade sono deserte e noi abbiamo tanta paura per il nostro futuro incerto».

Questo però ha evidentemente smosso gli animi dei titolari dei locali di Maruggio e della sua marina: «ciononostante siamo italiani e abbiamo tempra da vendere - spiega il testo allegato alla petizione - per cui non ci abbattiamo e ci rimbocchiamo le maniche per chi ora ha bisogno del nostro aiuto». Per chiunque volesse donare, QUESTO è il sito web della raccolta fondi.

Antonio Dinoi