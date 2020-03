Covid, il ministro Speranza blocca i rientri da Nord a Sud e da comune a comune

Il ministro della Salute, Roberto Speranza e quello dell’Interno, Luciana Lamorgese, hanno firmato un’ordinanza che chiude i confini dei comuni vietando gli spostamenti delle persone se non «comprovate esigenze».

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 – si legge nel documento – è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute». Le disposizioni dell’ordinanza firmata a due mani, sono efficaci da oggi.

Quest’ulteriore stretta, ovviamente, è stata fatta per evitare ancora spostamenti inutili dal Nord al Sud del Paese, in quanto ci si poteva ancora sposare verso la propria residenza con i mezzi pubblici. Ora, con questa nuova misura sarà impossibile viaggiare con mezzi propri o con i mezzi pubblici