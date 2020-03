"noirestiamoacasa", il gruppo Sandrino sospende i punti vendita

La famiglia Salerno, titolare della catena di gelateria “Sandrino”, ha deciso di sospendere l’attività dei propri punti vendita ad eccezione di quelli di Casamassima e Brindisi aeroporto.

Ad annunciarlo con un post diffuso sui social è Alessandro Salerno. «Difronte alla situazione che sta vivendo in questo momento l’Italia intera – si legge - Sandrino non poteva che scegliere il termine “Responsabilità”. Per contribuire al contenimento del COVID-19, e facendo seguito al D.P.C.M. emanato in data 9 marzo 2020 – scrive Alessandro - comunichiamo che tutte le nostre sedi resteranno chiuse». Ad eccezione di quelle indicate sopra