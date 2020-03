Coronavirus, restrizioni estese a tutta la penisola. Conte: “Spostamenti vietati in tutta Italia"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa l'estensione della zona rossa a tutta la penisola: «tutta Italia zona protetta, da oggi stesse misure adottate nelle zone rosse valgono anche per il resto d’Italia».

Il premier spiega: «siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini. Ma purtroppo tempo non ce n’è: i numeri ci dicono che c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate, ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. E ci riusciremo solo se tutti collaboreremo. Ho deciso di adottare misure ancora più stringenti per riuscire a contenere l’avanzata del Coronavirus. Sto per firmare un provvedimento: non ci sarà una zona rossa o una zona 1 o 2 ma solo un’Italia: ‘Italia zona protetta’. Su tutto il territorio andranno evitati gli spostamenti e saranno vietati gli assembramenti. La decisione oggi è di restare a casa, ognuno deve fare la propria parte. Da oggi valgono su tutta la penisola le misure che nei giorni scorsi abbiamo previste per la Lombardia e per altre 14 province. A questo punto non ha senso che proseguano le attività sportive, stop anche al campionato di calcio. Queste misure entreranno in vigore domattina». Prolungata la chiusura delle scuole e delle università fino al 3 aprile.