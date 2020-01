«Ho un tumore, aiutatemi a trovare una cura» e la rete adotta Emilia

Nella foto-profilo di Facebook si mostra con un bambino in braccio, probabilmente il figlio. Giovanissima anche lei, Emilia Lacerenza, di Barletta, ha deciso di affidare al social il suo dramma: un tumore con metastasi. Lancia così l’appello rivolto “a tutto il mondo”, a chiunque fosse in grado di aiutarla trovare una cura per il suo male.

L’appello è diventato virale e sta dando origine a gruppi di aiuto e di una pagine a lei dedicata. Ecco il testo del suo drammatico post.

«Buongiorno...oggi mi rivolgo a tutto il mondo... Medici, ricercatori, istituti oncologici, associazioni di ricerca e quant'altro.... Chiunque possa aiutarmi (nel più breve tempo possibile) a curarmi, anche se fosse solo sperimentazione, si faccia avanti. Il mio è un "carcinoma sarcomatoide metaplastico triplo negativo con metastasi". Se qualcuno avesse soluzioni per me, potrei inviare tutta la documentazione e spiegare tutti i particolari del caso.

Autorizzo chiunque a girare questo messaggio ovunque e in qualsiasi lingua (anzi, se qualcuno volesse aiutarmi a tradurlo in inglese gliene sarei immensamente grata)».

Ecco il link del gruppo d’aiuto “Tutti insieme per Emilia” e gli estremi per chi volesse contribuire economicamente.

33 anni e una lunga vita da vivere.

Le cure già somministrate in Italia non hanno dato i risultati sperati per questa giovane mamma barlettana affetta da sarcoma triplo negativo mammario metastatico. Abbiamo bisogno di essere tutti uniti per raccogliere i fondi necessari affinchè possa recarsi all'estero alla ricerca di una cura adeguata per questa tipologia di tumore estremamente rara e aggressiva. INTESTATARIO: Emilia Lacerenza IL CODICE IBAN PER DONARE liberamente è: IT89L3608105138267551967557 CAUSALE: Per donazione liberale spese mediche

Emi CODICE BIC PER DONAZIONI DALL’ESTERO: PPAYITR1XXX Per tutti coloro che vogliono DONARE tramite ricarica Postepay, queste sono le informazioni fondamenatali: Codice Fiscale: LCRMLE86S44A669W

Codice Carta Postepay: 5333 1710 8373 1642 ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI !