Fabio e Annalisa, tragico destino

Si chiamavano Fabio Lippolis e Annalisa Guida i due giovani rimasti uccisi nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla Laterza Ginosa, nel tarantino. I due erano fidanzato e viaggiavano a bordo di un Mini Coop che si è scontrata con una Set Ibiza il cui conducente ha riportato ferite gravi ma non correrebbe pericoli di vita.

I due fidanzati erano laureati, lui in marketing inglese e lei in economia e commercio. La ragazza che lavorava come consulente finanziario a Milano era tornata a Laterza per stare vicino a Fabio che viveva a Ginosa dove era consulente del credito in Compass Banca del gruppo Mediobanca.

Il sindaco di Laterza, Francesco Frigiola, ha espresso così il cordoglio alla famiglia. «Lo stesso fatto che Annalisa avesse fatto un’esperienza a Milano per poi tornare a Laterza è significativo del suo attaccamento al nostro territorio. Era una giovane donna che esprimeva solarità e gioia di vivere. Rappresenta la perdita di una persona che poteva dare un contributo a questo territorio».

I loro funerali la cui data non è stata ancora decisa, si terranno quasi sicuramente in forma congiunta. Sconforto e dolore nei due comuni.