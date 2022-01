Prima lui, poi lei. In un mese cancellata una coppia torrese

Un’intera comunità sconvolta per la scomparsa di una coppia di cinquantenni che un male li ha strappati alla vita a distanza di un mese lasciando soli i due figli che in così poco tempo dovranno fare i conti con l’assenza di entrambi i genitori. La tristissima storia viene da Torre Santa Susanna dove i protagonisti del lutto erano conosciuti e benvoluti da tutti.

A lasciare la vita per primo lo scorso 18 dicembre è stato Francesco Rubino, 53 anni, ex guardia giurata. Stamattina lo ha raggiunto sua moglie, Giovanna Delia, 52 anni. Entrambi lottavano contro un male che non ha perdonato accuditi amorevolmente dalla figlia e dal figlio rimasti soli ad affrontare una vita senza la guida dei genitori.

L’intero paese è sconvolto, il cordoglio è stato espresso anche dall’intera giunta comunale del sindaco Michele Saccomanno. I funerali si svolgeranno domani i forma privatissima, nella cappella del cimitero con una santa benedizione da parte del parroco Don Antonio Carrozzo.

Roberto Epifani