Investimenti online: cresce l'interesse per il forex trading

Per forex (Foreign Exchange Market) si intende il mercato valutario over the counter; investire nel forex significa investire sull’andamento di una coppia di valute. Fino a non molti anni fa, prima dell’esplosione del fenomeno del trading online, il forex trading era appannaggio di poche istituzioni e aziende. Con l’arrivo di internet nelle case di tutto il mondo il mercato del forex è stato stravolto, con la nascita di decine e decine di broker specializzati.

L’interesse in questo tipo di investimento è cresciuto maggiormente negli ultimi anni, aumentando di anno in anno. In particolare, con la pandemia c’è stata una vera e propria esplosione del trading online nel forex, con l’avvicinarsi di nuovi attori, tra i quali i piccoli investitori. La volatilità del mercato e il lockdown imposto per contrastare il Coronavirus, hanno portato molti nuovi investitori ad avvicinarsi all’investimento in forex.

Le principali piattaforme di trading online hanno visto duplicare, ed in alcuni casi anche triplicare, nel 2020 i volumi degli investimenti e il numero dei propri clienti/traders; tutto questo è stato agevolato anche dall’aumento dei risparmi, dovuti alla caduta dei volumi dei consumi. L’aumento del numero degli investitori in forex, aumentato esponenzialmente nel 2020 è rimasto tale nel 2021, con prospettive sempre in crescita.

Tra i motivi che si possono associare all’aumento dell’interesse nel trading del forex bisogna sottolineare il fatto che questo mercato é sempre aperto; si può investire in qualsiasi momento del giorno e della notte. Inoltre è particolarmente appetibile anche perché si può puntare sulla coppia di quasi tutte le valute del mondo, comprese le meno conosciute, avendo a disposizione anche piccole somme di denaro.

Per tutti questi motivi, sia professionisti che neofiti possono scegliere questa tipologia di investimento. Infatti, è possibile fare forex trading anche per principianti, come spiegato sul portale Tradingonline.me che mette a disposizione una guida che aiuta i giovani traders a muoversi sui mercati valutari

Qual è il funzionamento del forex?

Il forex è un mercato fluido e decentrato, quindi senza una sede fisica, che permette di investire in qualsiasi momento della giornata e della notte, senza limiti temporali: essendo un mercato over the counter (OTC) è possibile fare investimenti in forex 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice; consiste nella vendita e nell’acquisto in simultanea di due diverse valute. Le valute sono scambiate in coppia e il loro scambio avviene sempre attraverso un broker o un dealer.

Vantaggi e svantaggi dell’investimento in forex

Sono molteplici i vantaggi dell’investimento in forex; uno dei primi è il fatto di poter investire 24 ore su 24, 5 giorni su 5. Inoltre le speculazioni sono di breve durata; ci sono investimenti che possono durare pochi minuti, consentendo quindi di poter investire in diverse coppie di valute nello stesso momento.

L’investimento in forex può essere effettuato da chiunque, anche da chi ha dei piccoli capitali da investire, anche con poche centinaia di Euro. Questo perché molto spesso si investe in forex utilizzando la leva finanziaria. Si tratta di uno strumento che consente di fare operazioni di scambio valute per un valore molto maggiore del capitale realmente investito, e permette quindi di poter ottenere guadagni, ma anche perdite, potenzialmente maggiori (in caso di perdite sono sempre limitate al capitale investito).

Il forex trading è un mercato estremamente liquido, questo significa che ogni investimento viene immediatamente piazzato sul mercato stesso, perché ci sarà sempre qualcuno disponibile ad eseguire l’investimento opposto, e quindi ad accettare lo scambio richiesto.

E’ bene sapere che l’investimento in forex può consentire degli elevati guadagni, anche disponendo di poco denaro, grazie alla presenza della leva finanziaria; allo stesso modo può generare la perdita di tutte le somme investite. Questo rischio è insito in quasi tutte le tipologie di investimento.

Investire in forex significa poter eseguire diversi investimenti, anche in poco tempo; ma per avere dei buoni risultati è necessario impegnarsi, capire l’andamento delle valute, comprendendo i diversi grafici storici e in tempo reale che vengono forniti dalle principali piattaforme di trading in forex.