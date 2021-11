Nove mesi con il cadavere del figlio in casa per continuare a ritirare la pensione di invalidità

Una donna di 72 anni, Giovanna Di Taranto, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver occultamento per nove mesi in casa il cadavere del figlio moto per cause naturali al fine di continuare a ritirare la pensione.

Gli episodi contestati alla donna sono avvenuti a Treviso nel 2019. Secondo l’accusa la 72enne avrebbe tenuto nascosta a tutti la morte del figlio continuando la routine di ogni giorno come ad esempio andando a prendergli la brioche al bar tutti i giorni.

Deve rispondere di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato in quanto per tutto il tempo ha continuato a incassare la pensione di invalidità del figlio recandosi alle poste con una regolare delega.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, il cinquantenne Vittorio Chies è morto per arresto cardiaco nell’estate del 2018 ma il rinvenimento del cadavere è avvenuto solo nel maggio del 2019 quando la polizia bussò alla porta di casa, allertata dall’altra figlia che viveva lontano e non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Da tempo pare che i condomini del palazzo si fossero lamentati per la puzza che usciva dall’appartamento ma nessuno sospettava quanto fosse avvenuto. Oltre al cadavere mummificato dell’uomo adagiato sul letto, nell’appartamento vi erano rifiuti ovunque accumulati da mesi, se non da anni