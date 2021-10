Covid, muore carabinieri che aveva rifiutato il vaccino

Un carabiniere della compagnia di Gallipoli che no si era vaccinato contro il Covid si è contagiato ed è deceduto per le gravi conseguenze dell’infezione. Aveva 52 anni ed era un appuntato scelto dell’Arma. Era originario di Collepasso e prestava servizio al nucleo radiomobile della compagnia di Gallipoli.

Un altro suo collega, anche lui non vaccinato (nonostante le vaccinazioni per le forze dell’ordine fossero disponibili da mesi), è invece grave in ospedale. I due carabinieri erano spesso di pattuglia insieme.

Nella stessa Compagnia ionica, inoltre, c’è un terzo carabiniere che si è opposto alla vaccinazione e che è risultato positivo al Covid fortunatamente senza manifestare alcun sintomo.