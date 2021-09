L'estate non è finita, in arrivo temperature sino a 30 gradi

L'estate non è ancora finita. Raccogliamo in proposito i suggerimenti dell'appassionato manduriano di meteo, Gregorio Fragola che ha raccolto i dati previsionali dele prossime settimane in Puglia e nel Salento.

Dopo una settimana che ha visto incursioni di aria atlantica con la formazione di un minimo depressionario che ancora oggi insiste sullo Ionio, la settimana prossima la situazione potrebbe cambiare con l'avanzamento di un fronte di alta pressione proveniente dal nord Africa.

Nelle regioni meridionali il cambiamento si avvertirà di più rispetto le regioni settentrionali, certamente non arriveremo alle temperature di media estate ma le stesse sfioreranno i 30°C e in alcune zone dell'entroterra toccheranno i 33/34°C. Pertanto non conservate i costumi da bagno e godetevi ancora il caldo tepore settembrino davanti ad una spiaggia semivuota ma tanto rilassante. Buon tempo a tutti.

Gregorio Fragola