Controlli sui green pass e assembramenti, la polizia chiude il Nafoura di Castellaneta

I controlli predisposti dalla Polizia di Stato per prevenire la diffusione del Covid e diretti anche alle verifiche delle certificazioni verdi, i cosiddetti “Green Pass”, sono stati estesi su tutto il territorio provinciale ed in particolare, verso quelle attività che non rispettano le normative previste per disciplinare l'intrattenimento serale e notturno quali le sale da ballo.

Nella scorsa notte, equipaggi della Questura di Taranto sono intervenuti presso il “Nafoura” di Castellaneta dove hanno verificato evidenti violazioni alle linee-guida previste.

Nello specifico, all'interno del noto locale di intrattenimento per spettacoli e musica dal vivo non erano state predisposte le misure all'accesso ordinato e distanziato degli avventori per impedire gli assembramenti. Ai sensi della normativa vigente è stata applicata la sanzione della chiusura immediata dell'attività. (Nota stampa della Questura)