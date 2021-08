Nuovo parco di Sava, salta l'inaugurazione prevista per questa sera

Il nuovo parco di Sava progettato dall’architetto Massimiliano Saracino non sarà più intitolato a Chiara Summonte, la giovane universitaria savese vittima nel 1999 di femminicidio. Sospesa anche la manifestazione di intitolazione prevista per questa sera.

L’amministrazione comunale che lo aveva deciso, programmando per oggi l’inaugurazione dell’opera, ha accolto la richiesta della famiglia Summonte che per motivi strettamente personali ha invitato il sindaco Dario Iaia a non titolare il parco con il nome della figlia.

«Noi non potevamo non prendere atto di questa richiesta – ha dichiarato il sindaco Iaia - e disposto, di conseguenza, l’annullamento dell’inaugurazione e degli eventi collegati, ritenendo doveroso il rispetto del volere di una famiglia colpita da un evento luttuoso così grave».