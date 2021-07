Quali sono i 5 libri più venduti su Amazon

Il colosso dello shopping Amazon dispone di una selezione unica di prodotti, oggetti di interesse comune che vanno dalla tecnologia alla cura della persona. Sul sito è possibile ritrovare praticamente qualsiasi cosa, perdendosi tra la marea di offerte e possibilità.

Il sito Dolcecasa24.com ha elaborato una serie interessante di recensioni di prodotti in arrivo proprio da Amazon. Potreste trarre inspirazione da questi stessi commenti e capire cosa rispecchia realmente i vostri gusti personali, cercando i prodotti migliori.

Oggi parliamo dei 5 libri più venduti su Amazon, che hanno incontrato il favore del pubblico e spesso anche della critica. Se porterete il libro sulla spiaggia con voi, un frigo portatile è l’ideale per tenere al fresco l’acqua durante le giornate più estive. Date uno sguardo alla recensione!

Eresia – Massimo Citro della Riva

Il primo libro più venduto è Eresia, di Massimo Citro della Riva. Parliamo di un’attenta analisi critica al fenomeno della Pandemia del 2020. Nel libro, il Dottore spiega quali sono stati gli errori più evidenti dei governi del mondo, qual è l’effettiva minaccia del virus e quali possibilità abbiamo per cercare di sconfiggerlo definitivamente.

La Canzone di Achille – Madeline Miller

La Canzone di Achille (in Inglese Song of Achilles) è un riadattamento del Illiade di Omero, raccontata dal punto di vista di Patroclo, il fedele compagno e amico di Achille. Un libro che permette di immergersi completamente nella storia, rivivendo la Guerra di Troia in un mix di immaginario e storico.

NormaL English – Norma Cerletti

Norma Cerletti ha raggiunto la popolarità sui social per il suo modo divertente ed intelligente di insegnare l’Inglese a chi non ha mai avuto la possibilità di impararlo. Il suo libro è un traguardo importante, un modo per fornire ai suoi “studenti digital”i uno strumento fisico attraverso cui imparare.

L’inverno dei leoni – Stefania Auci

L’inverno dei leoni è il secondo libro della “Saga dei Florio”, la storia della famiglia Siciliana che ha tenuto tantissimi Italiani con il fiato sospeso. Stefania Auci ha pubblicato quest’anno il secondo volume, con la speranza di mantenere lo stesso livello del primo.

Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti – Daniel Lopez Valle

L’ultimo libro non è una lettura vera e propria, ma un simpatico quaderno per le vacanze. Questa volta a dover completare le pagine e pagine di esercizi non sono più i bambini, ma gli adulti. Molti lo definiscono come l’evoluzione del cruciverba, illustrato e con una punta di nostalgia che ci riporta a quando eravamo alle elementari.