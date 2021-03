Scommettitori a Sanremo 2021, ultimo classificato: Aiello "graziato" dai bookmaker

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, i trader si chiariscono le idee. La classifica provvisoria della 71esima edizione del Festival di Sanremo, stilata dalla giuria demoscopica, vede all’ultimo posto Aiello, "graziato" però dai betting analyst: solo Sisal Matchpoint lo piazza in cima alla lavagna dell’ultimo classificato - insieme a Bugo, Ghemon, Random e Orietta Berti - mentre è lontano a 7,50 su Snai e Stanleybet.

Nonostante il 22esimo posto, rileva agipronews, i due bookmaker puntano invece sull’usignolo di Cavriago: Orietta Berti ultima classificata si gioca a 3,50, stessa quota anche per Random. Per Sisal rischia anche il cantautore Gio Evan (a 6,00), mentre su Stanleybet e Snai l’ultimo posto di Bugo vale 4,50 e gli Extraliscio con Davide Doffolo sono a 5,00 (come Ghemon). MSC/Agipro

Sanremo 2021, la serata delle cover riaccende lo share: per i bookmaker supererà il 42,9%

Ascolti in calo per il Festival di Sanremo, con la seconda serata che raggiunge una media del 42,1% di share: si tratta del dato più basso dal 2015, quando la prima edizione di Carlo Conti raccolse il 41,67%. Questa sera tocca a cover e duetti: nel 2020, la terza serata ottenne uno share ancora più alto delle prime due (il 54,3%). Quest’anno, visto il trend in calo, analizza agipronews, anche i bookmaker ridimensionano le aspettative: per Sisal Matchpoint lo share supererà il 42,9% (ipotesi più probabile a 1,65), mentre l’Under vale 2,10. MSC/Agipro