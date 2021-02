Arrestato dopo furiosa lite con la sua compagna

I carabinieri di Sava hanno arrestato un uomo di 47 anni al termine di una furiosa lite con la sua compagna. I militari erano stati allertati da una segnalazione telefonica ed erano intervenuti nell’abitazione di una giovane donna del posto che aveva richiesto il loro intervento perché era in corso una lite per futili motivi che stava per degenerare con il proprio compagno.

Il 47enne di Francavilla Fontana con precedenti di polizia, alla vista delle forze dell’ordine opponeva resistenza cercando di aggredirli. Bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Taranto è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.