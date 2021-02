I passaggi fondamentali per la corretta spedizione di un pacco

Grazie ai nuovi sistemi di spedizione, inviare un pacco in ogni parte del mondo risulta comodo ed anche economico.

Le principali compagnie di spedizione utilizzano mezzi sempre più sofisticati e tecnologici, che consentono di effettuare trasporti tramite auto, furgoncini, navi ed aerei.

Esistono però delle regole base da rispettare al momento della preparazione del pacco, per preservarlo da urti e cadute, e garantirne l'arrivo in perfette condizioni.

Innanzitutto bisogna scegliere con attenzione la scatola, che deve essere idonea e proporzionata al prodotto che contiene.

Una scatola troppo grande rischierebbe di non tenere fermo l'articolo, che potrebbe quindi muoversi e rompersi, soprattutto se fragile o particolarmente delicato.

Naturalmente non deve neanche essere troppo piccola, altrimenti può deformare o compromettere lo stato di conservazione del prodotto, oppure aprirsi durante il tragitto.

Una volta individuata la scatola più indicata secondo le proprie necessità, è opportuno utilizzare materiali riempitivi e protettivi, necessari soprattutto per tragitti lunghi e piuttosto complessi.

Per proteggere la merce da urti e cadute bisogna utilizzare materiali specifici, come il polistirolo ed il pluriball, disponibile in diversi formati.

Questo particolare materiale può essere acquistato in vari formati, come sacchetti e rotoli, e presenta caratteristiche diverse che si adattano perfettamente all'imballaggio e lo stoccaggio di oggetti fragili e delicati.

Una tipologia di pluriball molto gettonato è il millebolle standard, facile da usare ed impermeabile. Il pluriball a bolle grandi garantisce invece un'elevata resistenza agli urti, quindi è la scelta ideale per materiali molto fragili.

Particolare attenzione merita la chiusura della scatola, da completare con un nastro ultra-resistente per una tenuta ermetica.

Prima di inviare un pacco, è necessario verificare che sia presente l'indirizzo del destinatario, ma anche del mittente. Per svariati motivi i pacchi spediti rischiano di non arrivare a destinazione, quindi con il corretto indirizzo possono essere rispediti al mittente.

Si consiglia di indicare anche il numero di telefono del mittente e del destinatario, facilitando così la consegna, soprattutto in luoghi pubblici oppure uffici.

Dopo aver chiarito le modalità di spedizione dei pacchi, è opportuno sapere che alcuni oggetti non possono essere inviati.

Determinate merci, considerate legali in alcuni paesi, possono essere illegali in altri. É quindi importante informarsi bene sui regolamenti vigenti nelle nazioni estere, dove deve essere inviato il pacco, per evitare noie con la legge.

In generale è proibita la spedizione di oggetti di valore, come soldi, carte di credito, gioielli e denaro. Al bando naturalmente anche armi, munizioni, magneti e materiali esplosivi. É infine vietata la spedizione di piante, cibi deperibili o specie animali.