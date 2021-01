"Trenino" di ambulanze con pazienti in attesa di un posto letto

Taranto, sabato 9 gennaio, piazzale antistante la rampa d’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima annunziata. Il più grande della provincia di Taranto e l’unico dove è possibile ricoverare pazienti non affetti dal coronavirus. Oggi, come cinque quattro giorni fa, un altro «trenino» di ambulanze con pazienti a bordo in attesa di un posto che tarda ad essere garantito.

Un attesa estenuante che per alcuni dura dalla tarda mattina di oggi mentre le immagini risalgono alle ore 18,15 e le prospettive non sono per niente buone.

Il motivo è risaputo: il presidio no Covid non riesce a soddisfare le richieste del territorio. La carenza maggiore riguarda i posti di medicina, i 41 in dotazione sono sempre pieni.