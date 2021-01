Cinque anni stroncata dal Covid e da un tumore

Aveva cinque anni ed è la vittima Covid più piccola della Puglia e forse d’Italia. Federica era di Taranto e combatteva con un tumore al cervello. Il suo piccolo cuore si è fermato all’ospedale pediatrico Giovanni XXII di Bari. Era stata ricoverata a Milano poi a Roma dove avrebbe contratto il coronavirus. Dopo un periodo nella sua casa di Taranto la piccola è stata ricoverata a Bari per le sue gravi condizioni.

I sanitari dell’ospedaletto barese hanno fatto di tutto per rianimarla ma non c’è stato niente da fare. Un’altra piccola vita strappata a Taranto, ufficialmente da Covid che non sarà stato la causa principale della morte, non solo quella probabilmente, ma qualche sofferenza in più Federica l’avrà patito prima di spegnersi.

Nella sua città c’è chi torna a prendersela con l’inquinamento. L’ambientalista tarantino, Luciano Mamma che ha riportato la notizia di Federica, si rivolge così al presidente Conte: «premesso che tu abbia compreso il calvario che vivono i bambini di Taranto insieme ai loro genitori, fateci sapere quando avete intenzione di occuparvi del nostro danno sanitario, quello che non fa notizia, né serve alla propaganda ma solo al vostro profitto e ai vostri maledetti 8 milioni di tonnellate all'anno di acciaio».