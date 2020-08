"Il mio sindaco" - Vota la ricerca sul gradimento degli aspiranti primi cittadini di Manduria

E’ partita oggi e si chiuderà alla mezzanotte di venerdì 4 settembre, la ricerca sul gradimento dei manduriani per i candidati sindaci: Mimmo Breccia, Gregorio Pecoraro, Lorenzo Bullo, Domenico Sammarco, Leonardo Moccia, Dario Duggento (così in sequenza come compariranno sulle schede elettorali).

Il voto è anonimo ed è gestito dalla piattaforma specializzata “Survio” che non consente nessun controllo esterno. Si partecipa una sola volta per ogni apparato (Pc, tablet, telefonino).

Oltre al gradimento sul proprio prescelto, l’elettore dovrà dare un valore alle priorità di cui si dovrà occupare tra questi argomenti:

Lavoro

Ambiente

Legalità

Sanità

Funzionamento macchina amministrativa

Giovani

Vivibilità urbana

Cultura - Arte - Spettacolo - Tempo libero

Precisazione:

Non essendo un sondaggio vero e proprio, il risultato sarà privo della scientificità che solo un campione definito e sistemi di raccolta codificati possono garantire.

La ricerca interpreta però il livello di organizzazione dei candidati e la loro bravura nella gestione dei social, paragonabile alla rete di comitati elettorali e gruppi di sostegno. Vale anche il gradimento puro dovuto alla popolarità del candidato e alla simpatia che suscita negli utenti-elettori che autonomamente esprimono "il voto".

Per votare cliccare sul banner qui sotto, verrete trasferiti nel portale di Survio che gestirà la raccolta dei dati in maniera assolutamente anonima e non manipolabile da La Voce di Manduria che è semplice committente della ricerca.