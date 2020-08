Franzoso: "Borraccino ammette: la megadiscarica è opera di Vendola e Emiliano"

Botta e risposta sulla discarica di Manduria tra l'assessore regionale Mino Borraccino e la consigliera Francesca Franzoso. Alle accuse dell'assessore che attribuisce al precedente governo regionale del governatore Fitto la responsabilità della mega discarica manduriana gestita da Manduriambiente, Franzoso cerca di mettere insieme le date da cui si rivelano responsabilità diverse.

"L'assessore conferma tutto, l'impianto a Manduria si farà. Autorizzato da Vendola e finanziato da Emiliano", esordisce l'esponente di Forza Italia che illustra cosi il percorso fatto dall'impianto situato sulla via per San Cosimo che da venti anni accoglie rifiuti da mezza Puglia.



"Per Borraccino - scrive - la colpa di aver piazzato il nuovo megaimpianto da 30mila tonnellate di rifiuti a Manduria è di Fitto. Tuttavia - prosegue Franzoso -, nel suo involuto e nervoso discorso l’assessore di fatto conferma la mia denuncia: conferma che l'impianto da 30mila tonnellate di rifiuti si farà a Manduria e non a Pulsano, casa sua. Conferma anche che il nuovo impianto è stato autorizzato (ma mai realizzato) nel 2013, cioè dal Governo Vendola. Conferma che è stato finanziato, quindi per essere realizzato, da Emiliano con l'ultima delibera di giunta».

La consigliera smonta inoltre la sbandierata tesi della presunta "proprietà pubblica" della discarica in questione sostenuta dalla coppia Borraccino-Emiliano «Ribadisco all’assessore - scrive Franzoso - che nell’impiantistica regionale dei rifiuti scritta dalla giunta Emiliano , di “pubblico “ ci sono solo i finanziamenti, nella fattispecie il nuovo impianto a Manduria sarà realizzato con i soldi dei cittadini ma gestito dai privati». Così come avviene in effetti da venti anni.

Per l'esponente azzurra, insomma, «nel suo goffo tentativo di smentire», Borraccino confermerebbe tutto «con inconsapevole lucidità».

All'assessore Borraccino, infine, che Franzoso definisce come un «piazzista di Emiliano, vendutosi al prezzo di uno strapuntino in Giunta», la consigliera ricorda che nel 2005, quando era una giovane studentessa, «lui e “il compagno” Vendola, vinsero le elezioni agitando due vessilli: apertura degli ospedali e chiusura delle discariche. Dopo 15 anni - chiosa - hanno chiuso ancora più ospedali e autorizzato una serie infinita di discariche, sopralzi e ampliamenti».