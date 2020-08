Comunali Manduria - La coalizione “Pecoraro Sindaco per Manduria” incontra la città

Giovedì 13 agosto in piazza Garibaldi alle 19.30 la coalizione “Pecoraro Sindaco per Manduria” allestisce “Chiamiamoci per nome”, serata-happening dedicata all’incontro con la città.

Saranno presenti alcuni rappresentanti delle liste di sostegno ma anche testimonial e simpatizzanti del progetto che tra letture, interviste e musica porteranno tra la gente le principali istanze del movimento.

I valori, la cultura ma soprattutto le persone sono il perno di una prospettiva comune di cui Gregorio Pecoraro si fa portavoce, presentandosi agli elettori in un'atmosfera di partecipazione e cordialità.

Ufficio Stampa Pecoraro sindaco per Manduria