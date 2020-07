​L’ambientalista Di Lauro si candida come indipendente nella lista del movimento “Manduria Noscia"

L’avvocato Francesco Di Lauro, notissimo ambientalista manduriano, referente del Wwf nazionale e presidente dell’associazione “Azzurro Jonio”, ha deciso di scendere in campo nelle prossime elezioni amministrative e di candidarsi come indipendente per le comunali nella lista del movimento “Manduria Noscia” con candidato sindaco Mimmo Breccia. Di Lauro che ha motivato la scelta con un laconico: «era arrivato il tempo per farlo», precisa che la sua non è una «candidatura contro nessuno».



Da sempre impegnato in tutte le battaglie ambientaliste e animaliste del territorio, non è difficile immaginare il settore su cui indirizzerà la sua campagna elettorale e dove spera di ottenere un posto nel prossimo consiglio comunale di Manduria. La sua militanza per la tutela ambientale è iniziata da molto lontano, con la battaglia contro l’ipotesi della centrale nucleare ad Avetrana ed è continuata negli ani sino alla recente vertenza contro il depuratore a Specchiarica-Urmo che lo vede tra i più attivi oppositori. Questa volta non solo come militante ambientalista, ma anche come avvocato in difesa dei diritti di chi combatte la sua stessa causa. È sua, infine, la firma insieme ad altri legali, sui ricorsi ed esposti contro il progetto dell’acquedotto pugliese presentati al Tar e alla Procura della Repubblica di Taranto.